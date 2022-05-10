Пять станций метро переименуют в Киеве
Мэрия Киева в своём Telegram-канал объявила, что киевляне выбрали новые названия для пяти станций метро украинской столицы.
В сообщении говорится, что в рамках кампании по «дерусификации» станция «Берестейская» станет «Бучанской», а «Площадь Льва Толстого» будет станцией «Василия Стуса».
Кроме того, станцию «Героев Днепра» переименуют в «Героев Украины», «Минскую» - в «Варшавскую», а «Дружбы народов» - в «Ботаническую».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа, сообщает RT.
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