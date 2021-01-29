Пять человек задержаны в Армении во время попытки захвата здания правительства

В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

Протестующие в Ереване требуют арестовать Пашиняна

Накануне протестующие в Ереване попытались взять штурмом здание правительства, сообщает РИА Новости. Правоохранителям удалось оттеснить толпу от входа, после чего начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обвинили премьера в государственной измене и заявив, что он «сделал всё, чтобы мы проиграли войну».

Накануне в пресс-службе полиции Армении сообщили о 26 задержанных, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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