Пять человек задержаны в Армении во время попытки захвата здания правительства
В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
Накануне протестующие в Ереване попытались взять штурмом здание правительства, сообщает РИА Новости. Правоохранителям удалось оттеснить толпу от входа, после чего начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обвинили премьера в государственной измене и заявив, что он «сделал всё, чтобы мы проиграли войну».
Накануне в пресс-службе полиции Армении сообщили о 26 задержанных, передает RT.
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