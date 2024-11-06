Пять человек погибли при крушения бизнес-джета в пригороде американского Финикса

В результате крушения легкого самолета Honda HA-420 начался пожар. Отмечается, что самолет рухнул при вылете, задев ограждение.

Самолет рухнул на автомобиль, который ехал по дороге. Были ли все пять погибших в самолете, или кто-то из них находился в наземном транспорте, не уточняется.

Ранее Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, напоминает «Свободная пресса».

