Пять человек погибли при крушения бизнес-джета в пригороде американского Финикса

Пять человек погибли в результате крушения бизнес-джета в пригороде американского Финикса, передает CBS.

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В результате крушения легкого самолета Honda HA-420 начался пожар. Отмечается, что самолет рухнул при вылете, задев ограждение.

Самолет рухнул на автомобиль, который ехал по дороге. Были ли все пять погибших в самолете, или кто-то из них находился в наземном транспорте, не уточняется.

Ранее Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Соцсети
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