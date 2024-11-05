Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт Ташкента из-за больного россиянина
Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт вылета из-за почувствовавшего недомогание гражданина России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
По данным компании, Boeing 787-8 вылетел из Ташкента в 06:47 (04:47 мск) и вернулся в столицу Узбекистана в 07:35 (05:35 по Москве).
«Экипаж принял данное решение, поскольку пассажиру, гражданину России 1967 года рождения, на борту стало плохо», — подчеркнули в Uzbekistan Аirways.
Посадка борта прошла штатно. Пассажиру оказали первую помощь, его доставили в одно из медицинских учреждений Ташкента. Самолет готовится к вылету в Нью-Йорк.
Ранее летевший в Уфу самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге, специалисты объявили готовность аварийно-спасательной команды, напоминает РЕН ТВ. Позже стало известно, что рейс совершил посадку в связи с срабатыванием датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru