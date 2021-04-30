В Кирове почти 40 школьников и педагогов обратились в больницы с отравлением
Тридцать восемь учащихся и преподавателей школы №73 Кирова обратились в местные медицинские учреждения с симптомами отравления, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
В сообщении уточняется, что 29 и 30 апреля бригады скорой помощи восемь раз выезжали к детям школьного возраста, двое несовершеннолетних госпитализированы в городскую больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию, их состояние удовлетворительное.
Сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора расследуют происшествие, занятия в школе приостановлены.
Ранее в Нижнем Ломове Пензенской области в бассейне детско-юношеской спортивной школы отравился 21 ребёнок, сообщает RT. По версии следствия, подозреваемый, будучи на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в фильтровальное оборудование с хлором кислоту, которая не предусмотрена для данной ёмкости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru