В Кирове почти 40 школьников и педагогов обратились в больницы с отравлением

Тридцать восемь учащихся и преподавателей школы №73 Кирова обратились в местные медицинские учреждения с симптомами отравления, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

В сообщении уточняется, что 29 и 30 апреля бригады скорой помощи восемь раз выезжали к детям школьного возраста, двое несовершеннолетних госпитализированы в городскую больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию, их состояние удовлетворительное.

Сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора расследуют происшествие, занятия в школе приостановлены.



Ранее в Нижнем Ломове Пензенской области в бассейне детско-юношеской спортивной школы отравился 21 ребёнок, сообщает RT. По версии следствия, подозреваемый, будучи на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в фильтровальное оборудование с хлором кислоту, которая не предусмотрена для данной ёмкости.

