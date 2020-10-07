Путин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед Арменией

Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

«Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», - сказал президент РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала Россия-1 (ВГТРК).