Путин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед Арменией
Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».
«Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», - сказал президент РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала Россия-1 (ВГТРК).
Сооснователь бизнес-школы «Сколково», предприниматель Рубен Варданян накануне записал видеообращение к президенту России, в котором назвал конфликт в Карабахе «геополитической бомбой замедленного действия», отметив, что он не является локальной проблемой республик-участников военных действий. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков доложил Путину об обращении Варданяна, назвав эмоции бизнесмена понятными, и подчеркнул, что Москва прилагает все усилия для возобновления переговоров сторон конфликта по прекращению огня.
Также и глава девелоперской группы компаний «Ташир» и президент «Aссоциации армянских предпринимателей России» Самвел Карапетян заявил, что только Россия имеет право и может прекратить кровопролитие и остановить войну в Нагорном Карабахе, для этого он призвал ввести в регион российских миротворцев.
Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.
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