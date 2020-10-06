Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение бизнесмена Рубена Варданяна с призывом вмешаться в ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает РБК.

Песков доложил президенту России Владимиру Путину об обращении Варданяна, назвав эмоции бизнесмена понятными, и подчеркнул, что Москва прилагает все усилия для возобновления переговоров сторон конфликта по прекращению огня.

Сооснователь бизнес-школы «Сколково», предприниматель Рубен Варданян накануне записал видеообращение к президенту России, в котором назвал конфликт в Карабахе «геополитической бомбой замедленного действия», отметив, что он не является локальной проблемой республик-участников военных действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КонфликтНагорный КарабахКремльДмитрий Песков
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