Путин заявил о «боях без правил» в мировой экономике
В мировой экономике идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в столице Таджикистана.
«Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия», подчеркнул глава российского государства.
По словам Путина, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.
В заседании принимают участие делегации 27 стран – участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых представители международных организаций – ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
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