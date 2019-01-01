В мире

Путин заявил о «боях без правил» в мировой экономике

15 июня09:49

В мировой экономике идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в столице Таджикистана.

Глава ЕС призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны

«Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия», подчеркнул глава российского государства.

По словам Путина, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

В заседании принимают участие делегации 27 стран – участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых представители международных организаций – ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: НСН//Андрей Поташой
ТЕГИ:Владимир Путин