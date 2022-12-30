Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Пеле
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому коллеге Жаиру Болсонару в связи со смертью трёхкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что ему удалось лично общаться с легендой футбола, которого он также назвал и замечательным человеком. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким Пеле, а также всем гражданам Бразилии.
«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — подчеркнул в телеграмме Владимир Путин.
Ранее стало известно, что умер легендарный бразильский футболист Пеле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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