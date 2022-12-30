Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Пеле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому коллеге Жаиру Болсонару в связи со смертью трёхкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что ему удалось лично общаться с легендой футбола, которого он также назвал и замечательным человеком. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким Пеле, а также всем гражданам Бразилии.

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«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — подчеркнул в телеграмме Владимир Путин.

Ранее стало известно, что умер легендарный бразильский футболист Пеле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БразилияФутболистСоболезнованияВладимир Путин
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