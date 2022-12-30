Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Пеле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому коллеге Жаиру Болсонару в связи со смертью трёхкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что ему удалось лично общаться с легендой футбола, которого он также назвал и замечательным человеком. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким Пеле, а также всем гражданам Бразилии.