Путин выразил президенту Филиппин соболезнования из-за последствий тайфуна

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - отметил российский лидер.

Ранее в местных СМИ сообщили, что жертвами тайфуна Rai, который обрушился на центральные районы Филиппин, погибли более 200 человек. В списке пострадавших порядка 500 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести, сообщает RT.