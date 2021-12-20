Путин выразил президенту Филиппин соболезнования из-за последствий тайфуна
Президент России Владимир Путин направил филиппинскому коллеге Родриго Дутерте телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, сообщает пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - отметил российский лидер.
Ранее в местных СМИ сообщили, что жертвами тайфуна Rai, который обрушился на центральные районы Филиппин, погибли более 200 человек. В списке пострадавших порядка 500 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести, сообщает RT.
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