Путин встретится с президентом Швейцарии Пармеленом 16 июня
Президент России Владимир Путин 16 июня проведет встречу со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.
Отмечается, что в состав российской делегации войдет также министр иностранных дел РФ Серегй Лавров.
Ранее Пармелен отмечал, что страны поддерживают тесный контакт во многих сферах и выражал надежду на разговор с российской стороной.
Ранее стало известно, что американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru