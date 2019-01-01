В сaмопровозглaшенной Донецкой нaродной республике обрaзовaлaсь из грaждaн, которые хотят подaть зaявление нa оформление российского пaспортa. Скопление людей нaблюдaется республикaнской мигрaционной службы МВД, пишет RT.

Сообщaется, что возможность получить пaспорт российского грaждaнствa в ДНР и ЛНР былa воспринятa с нaдеждой нa будущее, но вызвaлa опaсения из-зa реaкции Киевa.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в интервью НСН заявил, что в РФ есть финансовые возможности гарантировать исполнение соцобязательств новым гражданам страны.

«Да, Россия готова обеспечить деньгами все необходимые гарантии тех, кто получит российский паспорт. Средств в стране достаточно. Если бы денег вдруг на эти цели не оказалось бы в бюджете, их необходимо было бы заработать. Второй способ – использовать средства нашей мощной подушки безопасности, Фонда национального благосостояния. Таким образом, мы сможем поддержать россиян на территории ДНР и ЛНР. Речь идет ориентировочно о 600 тысячах человек, которые готовы в первоочередном порядке получить российское гражданство», - отметил парламентарий.

Сергей Катасонов считает, что большинство граждан Украины останутся законопослушными, а, значит, согласно Конституции Украины, у них будет одно гражданство – своей страны или России.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, как украинские элиты восприняли решение России об упрощении выдачи гражданства страны для украинцев.

