Путин участвует в первом в истории виртуальном саммите G20

Начался первый в истории онлайн саммит «Большой двадцатки», посвященный противодействию распространению на Земле коронавируса COVID-19. Сейчас в G20 функции председателя исполняет Саудовская Аравия, поэтому со вступительным словом выступил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает ТАСС.

Главы государств и международных организаций общаются через мониторы в своих кабинетах. Президент РФ Владимир Путин присоединился к саммиту из своей подмосковной резиденции. От России в видеоконференции также принимают участие шерпа в «двадцатке» Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Саммит G20 проходит в закрытом для средств массовой информации режиме. Продолжительность общения не определена строго по времени. Помимо стран «двадцатки» к виртуальной встрече присоединились Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария.

Вьетнам представляет страны АСЕАН, ЮАР - Африканский союз, Объединённые Арабские Эмираты - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда - Новое партнерство в интересах развития Африки. Представлены также ключевые международные организации.

