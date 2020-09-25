Путин предложил США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела

К слову, в конце августа стало известно, что большинство компьютерных атак в мире осуществляется с использованием инфраструктуры, расположенной в США. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Он подчеркнул, что в 2016-2019 годах американцы были причастны к 40-75% кибератак в зависимости от типа вредоносных действий.

Межу тем, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источниках DDoS-атак на государственные органы России во время проведения голосования по поправкам в Конституцию. Крутских подчеркнул, что они происходили с территории США, Великобритании и Украины, а также ряда стран СНГ, отмечает ТАСС.

