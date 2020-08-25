Совбез РФ: США стоят за 75% всех кибератак в мире

Большинство компьютерных атак в мире осуществляется с использованием инфраструктуры, расположенной в США, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в 2016-2019 годах американцы были причастны к 40-75% кибератак в зависимости от типа вредоносных действий.

Эти факты старательно замалчиваются оппонентами, добавил Храмов. Статистика же наглядно опровергает вымыслы о якобы существующей «российской угрозе» в информационном пространстве, сказал он.

