Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына
Во Владивостоке – после завершения переговоров с делегацией из КНДР – состоялся прием, который открыл Владимир Путин. Как пишет РИА Новости, в его ходе российский лидер предложил тост за укрепление дружбы между двумя странами, за благополучие народов и за здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Также отмечается, что глава государства назвал состоявшиеся переговоры с северокорейским лидером конструктивными. По мнению Владимира Путина, они прошли в дружеской атмосфере, но по-деловому, отмечает RT.
Как напоминает НСН, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет длилась больше отведенного для нее часа. После к переговорам подключились делегации двух стран. Переговоры прошли во Владивостоке. Президент России прилетел туда накануне вечером, а лидер КНДР прибыл ранее на своем бронепоезде, добавляет Ura.ru.
Между тем, ранее интернет взбудоражили кадры со встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. На них видно как лимузин Кима бегом сопровождают его охранники. Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН прокомментировал бегущий кортеж северокорейского вождя.
«У каждого государства есть свои требования к службам безопасности. Они работают по американскому варианту. Американцы тоже все время бегают. У них свои требования, по ним живут, по ним работают. У нас служба безопасности должна работать очень-очень незаметно. А они так берегут свою цацу», - сказал он.
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