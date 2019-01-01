Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына

Во Владивостоке – после завершения переговоров с делегацией из КНДР – состоялся прием, который открыл Владимир Путин. Как пишет РИА Новости, в его ходе российский лидер предложил тост за укрепление дружбы между двумя странами, за благополучие народов и за здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также отмечается, что глава государства назвал состоявшиеся переговоры с северокорейским лидером конструктивными. По мнению Владимира Путина, они прошли в дружеской атмосфере, но по-деловому, отмечает RT.

Как напоминает НСН, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет длилась больше отведенного для нее часа. После к переговорам подключились делегации двух стран. Переговоры прошли во Владивостоке. Президент России прилетел туда накануне вечером, а лидер КНДР прибыл ранее на своем бронепоезде, добавляет Ura.ru.