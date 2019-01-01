В мире

Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына

25 апреля12:52

Во Владивостоке – после завершения переговоров с делегацией из КНДР – состоялся прием, который открыл Владимир Путин. Как пишет РИА Новости, в его ходе российский лидер предложил тост за укрепление дружбы между двумя странами, за благополучие народов и за здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также отмечается, что глава государства назвал состоявшиеся переговоры с северокорейским лидером конструктивными. По мнению Владимира Путина, они прошли в дружеской атмосфере, но по-деловому, отмечает RT.

Как напоминает НСН, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет длилась больше отведенного для нее часа. После к переговорам подключились делегации двух стран. Переговоры прошли во  Владивостоке. Президент России прилетел туда накануне вечером, а лидер КНДР прибыл ранее на своем бронепоезде, добавляет Ura.ru.

Новости за ночь: Путин прибыл на вертолете на встречу с Ким Чен Ыном

Между тем, ранее интернет взбудоражили кадры со встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. На них видно как лимузин Кима бегом сопровождают его охранники. Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН прокомментировал бегущий кортеж северокорейского вождя.

«У каждого государства есть свои требования к службам безопасности. Они работают по американскому варианту. Американцы тоже все время бегают. У них свои требования, по ним живут, по ним работают. У нас служба безопасности должна работать очень-очень незаметно. А они так берегут свою цацу», - сказал он.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКим Чен ЫнПереговоры

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