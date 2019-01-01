Новости за ночь: Путин прибыл на вертолете на встречу с Ким Чен Ыном

Владимир Путин прибыл на остров Русский для встречи с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин прибыл на остров Русский для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он прилетел на вертолете, который приземлился неподалеку от кампуса ДВФУ, сообщает РИА Новости. Дорога, ведущая к вертодрому, была оцеплена полицией. До корпуса университета российский лидер проследовал в автомобильном кортеже. Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля, это будет их первая встреча, для северокорейского лидера это первый зарубежный визит после его переизбрания на этот пост.

Польша остановила транзит российской нефти из-за ее плохого качества

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Польская сторона уведомила белорусскую, что останавливает транзит из-за низкого качества поступающей нефти. Минск в этой связи перекрыл западную ветку трубопровода. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тысяч тонн в сутки — необходимых для транзита в направлении Украины. Об этом он уведомил российскую сторону. Накануне польский государственный оператор нефтепровода PERN признал, что зафиксировал ухудшение качества российской нефти, поступающей из Белоруссии по магистральным нефтепроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».



Экс-глава российской разведки назвал самую страшную угрозу человечеству

Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы – это самая реальная угроза миру. Она является более серьезной опасностью, чем ядерное оружие. Такое мнение высказал генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, который был в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки. По его словам, в мире предпринимаются меры по снижению угрозы ядерной войны, передает РИА Новости. В частности, бывший глава российской разведки отметил, что выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – «бездумность», она вызывает тревогу, «но завтра будут новые соглашения». А вот изменения климата в Арктике – это по-настоящему серьезно. «Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», - заявил Трубников.

В штабе Зеленского заявили о неготовности дарить украинские земли и граждан

Штаб избранного президента Владимира Зеленского назвал те действия, которые глава государства никогда не предпримет во время руководства страной. По словам представителя штаба Дмитрия Разумкова, есть «две красные линии». «Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина». Он пояснил, что Крым и Донбасс, которые сегодняшняя власть считает «временно оккупированными территориями», будут считаться украинскими.



