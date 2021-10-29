«Газпром» заполнил российские ПХГ до планового уровня
«Газпром» заявил о достижении планового уровня резерва газа в российских хранилищах. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.
При этом работы по закачке продолжатся до 8 ноября. Уровень оперативного резерва газа составил в 72,6 млрд куб.м. Максимальная суточная производительность хранилищ ранее была доведена до 847,9 млн куб. м.
В сообщении указано, что в предыдущий отопительный сезон из ПХГ находящихся на российской территории было поднято 60,6 млрд куб.м. топлива, что стало максимальным показателем для всей газовой отрасли в России.
В среду, 27 октября «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября цена снизилась до $800 за тысячу куб. м.
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