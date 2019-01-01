Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе
Только прямой контакт Киева с ЛНР и ДНР будет способствовать полноценному урегулированию конфликта в Донбассе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. Глава государства добавил, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров враждующих сторон.
Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выступили против новой власти и объявили о своей независимости.
Между тем, накануне НСН сообщала, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут все жители Донбасса, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обратиться за получением паспорта смогут те, у кого в наличии есть документ, который подтверждает постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.
Как напоминает «Свободная пресса», в конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как отметили в Кремле, это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе
- Двери «НАШЕСТВИЯ-2019» официально открыты
- Госдума ужесточила наказание за подделку документов
- Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году