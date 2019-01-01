Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе

Только прямой контакт Киева с ЛНР и ДНР будет способствовать полноценному урегулированию конфликта в Донбассе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. Глава государства добавил, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров враждующих сторон.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выступили против новой власти и объявили о своей независимости.