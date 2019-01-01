Донбасс потребовал от Киева признать курс на интеграцию с Россией

Несколько тысяч активистов и неравнодушных жителей Донбасса собрались во вторник в центре Донецка для участия в акции «Зеленский, признай выбор Донбасса», сообщает РИА ФАН.

На сайте «Выбор Донбасса» собрано более миллиона подписей под обращением к президенту Украины.

