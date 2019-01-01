Украина
На сайте «Выбор Донбасса» собрано более миллиона подписей под обращением к президенту Украины.
Донбасс потребовал от Киева признать курс на интеграцию с Россией
16 июля21:14
Несколько тысяч активистов и неравнодушных жителей Донбасса собрались во вторник в центре Донецка для участия в акции «Зеленский, признай выбор Донбасса», сообщает РИА ФАН.
На сайте «Выбор Донбасса» собрано более миллиона подписей под обращением к президенту Украины.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс