Путин призвал избавить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин напомнил об инициативе РФ организовать для поставок еды и лекарств так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций.

Прежде всего, для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом российский лидер заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.

Также президент России подчеркнул, что отказ от нелегитимных санкций станет хорошим подспорьем для восстановления глобального роста мировой торговли.