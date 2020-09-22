Путин призвал избавить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Президент России Владимир Путин напомнил об инициативе РФ организовать для поставок еды и лекарств так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций.
Прежде всего, для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом российский лидер заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.
Также президент России подчеркнул, что отказ от нелегитимных санкций станет хорошим подспорьем для восстановления глобального роста мировой торговли.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председательствующая сторона в Генассамблее из-за пандемии коронавируса предложила главам государств записали свои выступления на видео. Обращение президента России было записано в минувшую пятницу и заблаговременно отправлено в Нью-Йорк.
Как отметил Песков, глава государства, как и всегда, сам работал над текстом выступления и вносил в него необходимые коррективы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Президент России призвал США продлить договор СНВ-3
- Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19
- Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19
- Путин призвал заключить международное соглашение против милитаризации космоса
- Путин призвал избавить мировую торговлю от нелегитимных санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru