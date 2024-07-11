«Путин мой друг». В Латвии осудили активистку

Она получила три года тюремного заключения. У жительницы Риги в числе других предметов нашли флаг России, на котором от руки было написано: «Путин мой друг».

Крейле ранее подпадала под уголовное дело за то, что выходила на латвийские улицы с плакатами, на которых было написано: «Россия, я с тобой!». Кроме того, активистка пришивала к своей одежде флаг РФ и символ Z.

