«Путин мой друг». В Латвии осудили активистку
11 июля 202406:17
В Латвии осудили активистку Елену Крейле, сообщает «РЕН ТВ».
Она получила три года тюремного заключения. У жительницы Риги в числе других предметов нашли флаг России, на котором от руки было написано: «Путин мой друг».
Крейле ранее подпадала под уголовное дело за то, что выходила на латвийские улицы с плакатами, на которых было написано: «Россия, я с тобой!». Кроме того, активистка пришивала к своей одежде флаг РФ и символ Z.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru