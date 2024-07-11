«Путин мой друг». В Латвии осудили активистку

В Латвии осудили активистку Елену Крейле, сообщает «РЕН ТВ».

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Она получила три года тюремного заключения. У жительницы Риги в числе других предметов нашли флаг России, на котором от руки было написано: «Путин мой друг».

Крейле ранее подпадала под уголовное дело за то, что выходила на латвийские улицы с плакатами, на которых было написано: «Россия, я с тобой!». Кроме того, активистка пришивала к своей одежде флаг РФ и символ Z.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияЛатвия

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