«Ненавидят русских»: продюсер об увольнении Хаматовой из театра в Латвии
Актриса Чулпан Хаматова была уволена из театра в Латвии, поскольку ее русское происхождение наносило репутационный ущерб учреждению культуры, заявил продюсер Павел Рудченко.
«Страны Прибалтики, по сути, ненавидят русских и все, что связано с Россией. Поэтому в труппе театра и не смогли принять российскую артистку», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Рудченко, в Прибалтике на данный момент культивируется русофобия и отторжение всего русского. Среди других подобных примеров – уход зрителей с концертов украинской певицы Светланы Лободы, которая исполняла композиции на русском языке.
Латвия с 2026 года откажется от русского языка в качестве второго иностранного для изучения. Согласно новым правилам, ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить изучение до завершения образовательной программы, передает «Радиоточка НСН».
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