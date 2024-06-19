«Ненавидят русских»: продюсер об увольнении Хаматовой из театра в Латвии

«Страны Прибалтики, по сути, ненавидят русских и все, что связано с Россией. Поэтому в труппе театра и не смогли принять российскую артистку», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Рудченко, в Прибалтике на данный момент культивируется русофобия и отторжение всего русского. Среди других подобных примеров – уход зрителей с концертов украинской певицы Светланы Лободы, которая исполняла композиции на русском языке.

Латвия с 2026 года откажется от русского языка в качестве второго иностранного для изучения. Согласно новым правилам, ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить изучение до завершения образовательной программы, передает «Радиоточка НСН».

