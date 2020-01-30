СМИ: Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века», предложенную Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время сегодняшней встречи в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию и её возможное влияние на ситуацию в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации еврейского государства.

Помимо американского плана урегулирования, лидеры двух стран проанализировали последние события в Сирии. Путин и Нетаньяху, в частности, договорились о координацию между Израилем и Россией в регионе.

Премьер Израиля прибыл в Москву сразу из Вашингтона, где в минувший вторник президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения американской инициативы мирного палестино-израильского урегулирования. Нетаньяху поддержал предложение главы Белого дома. Лидер Палестины Махмуд Аббас и радикалы из движения ХАМАС отвергли идею.

Как отмечает телеканал «МИР 24», сегодняшние переговоры в Кремле начались с итогов недавнего визита Владимира Путина в Иерусалим на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Президент РФ еще раз поблагодарил премьера Израиля за открытие в вечном городе памятника жертвам блокады Ленинграда.

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Владимиру Путину за помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за провоз гашиша по пути из Индии в Тель-Авив. Сегодня девушка выпущена из колонии. Как отмечает «Свободная пресса», освобождение Иссахар после подписания указа о помиловании подтвердила Федеральная служба исполнения наказаний.

