Путин: Киев начал третью карательную операцию в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин во время внеочередного заседания Совета Безопасности заявил, что «Киев похоже начал третью карательную операцию против Донбасса».

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По словам Путина, Киев также не собирается выполнять Минские соглашения. По его словам, Украина публично многократно об этом заявляла.

«Ясно для всех, реально по комплексу мер минскому украинские власти делать ничего не собираются», - сказал президент РФ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВладимир Путин
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