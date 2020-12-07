Путин и Меркель обсудили инцидент с Навальным

Канцлер Германи Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили инцидент с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление правительства ФРГ. При этом других подробностей переговоров там не привели.

А ранее пресс-служба Кремля сообщила о первой телефонной беседе Путина и Меркель с августа, когда оппозиционер был доставлен в Германию. По сообщению Кремля, также они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе «нормандский формат», а также борьбу с пандемией COVID-19.

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Кстати, в начале декабря Следственный комитет заявил, что не инициировал никакой проверки высказываний Алексей Навального на предмет экстремистского содержания. Утверждения на этот счёт, появившиеся в СМИ, не соответствует действительности.

С таким комментарием выступила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она в очередной раз призвала СМИ распространять только проверенные сведения, избегая анонимных источников, которые порой специально искажают реальное положение вещей с целью привлечения внимания к отдельным персонам, подчеркивает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлексей НавальныйАнгела МеркельВладимир Путин
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