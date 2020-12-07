Путин и Меркель обсудили инцидент с Навальным

Канцлер Германи Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили инцидент с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление правительства ФРГ. При этом других подробностей переговоров там не привели.



А ранее пресс-служба Кремля сообщила о первой телефонной беседе Путина и Меркель с августа, когда оппозиционер был доставлен в Германию. По сообщению Кремля, также они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе «нормандский формат», а также борьбу с пандемией COVID-19.