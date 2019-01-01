В мире

Путин дал совет Гуаидо

4 июля21:52

Владимир Путин, говоря об обращении к Господу Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, подчеркнул, что Господь «никакого сигнала не подал», сообщает РИА «Новости».

Глава российского государства призвал Гуаидо «вернуться на бренную землю» и следовать демократическим процедурам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ТЕГИ:Хуан Гуайдо