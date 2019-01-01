В мире
Глава российского государства призвал Гуаидо «вернуться на бренную землю» и следовать демократическим процедурам.
Путин дал совет Гуаидо
4 июля21:52
Владимир Путин, говоря об обращении к Господу Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, подчеркнул, что Господь «никакого сигнала не подал», сообщает РИА «Новости».
Глава российского государства призвал Гуаидо «вернуться на бренную землю» и следовать демократическим процедурам.
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ТЕГИ:Хуан Гуайдо