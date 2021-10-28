Пушков высказался о реакции Польши на штраф от ЕС

Как считает сенатор, негодование Польши являются «несколько наигранным», написал он в своем Twitter. «ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?»– задался вопросом Пушков.

Евросоюз доказывает Варшаве, что «нельзя быть немножко беременной».

В июле Суд Евросоюза потребовал прекратить работу палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. За невыполнение этого решения Варшава будет выплачивать 1 млн евро в сутки в пользу ЕК. В Польше действия Брюсселя раскритиковали.

По данным суда, решение принято из-за отказа «приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда». В июле этого года европейский суд уже требовал ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

