Пушков пояснил, что США не хотят конфликта с Россией из-за Украины. «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», — отметил сенатор.

Так он прокомментировал слова бывшего украинского посла Джона Хёрбста о том, что в ближайшее десятилетие Киев не станет членом НАТО.

Украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров ранее прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о том, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.

