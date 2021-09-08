Пушков уличил Украину в желании «высосать из НАТО деньги»
Североатлантический альянс (НАТО) в обозримой перспективе не собирается принимать Украину в свои ряды. При этом экономическое положение страны свидетельствует о потенциальной возможности Киева истощать альянс денежно. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram.
Пушков пояснил, что США не хотят конфликта с Россией из-за Украины. «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», — отметил сенатор.
Так он прокомментировал слова бывшего украинского посла Джона Хёрбста о том, что в ближайшее десятилетие Киев не станет членом НАТО.
Украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров ранее прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о том, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.
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