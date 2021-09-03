Посол Германии объяснила, что мешает Украине вступить в НАТО
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью телеканалу «1+1» заявила, что Украине мешают вступить в НАТО ситуация вокруг Крыма, а также конфликт в Донбассе.
«Это факт - есть военный конфликт на Украине. Для НАТО всегда сложно принимать новые страны, где есть такие конфликты», - подчеркнула посол.
Фельдгузен добавила, что также Киеву необходимо провести реформы, в том числе военную, судебную и антикоррупционную.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины, однако настаивают на том, что такая возможность должна быть у стран, которые выполняют взятые на себя обязательства и вносят вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе, сообщает «Свободная пресса».
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