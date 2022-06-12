Пушков считает, что в Финляндии может появиться ядерное оружие НАТО

После вступления Хельсинки в Североатлантический альянс в Финляндии может появиться ядерное оружие НАТО, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

По его словам, «правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия».

Парламентарий считает, что Хельсинки не принимает во внимание экономические потери из-за разрыва отношений с Москвой.

В Финляндии намерены установить заграждения на границе с Россией. Так, границу планируют усилить из-за «различных угроз безопасности» и риска использования миграции в качестве инструмента политики.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:НАТОЯдерное ОружиеФинляндияАлексей Пушков
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