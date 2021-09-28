Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии из-за «Газпрома»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал угрозы Киева в адрес Венгрии на фоне заключения Будапештом газового контракта с компанией «Газпром».
По словам парламентария, в Европе украинские угрозы никому не страшны, в том числе — Венгрии, которая «жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье».
По словам Пушкова, Украина не имеет никакого отношения к контракту между Россией и Венгрией.
27 сентября «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
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