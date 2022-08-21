Пушков ответил на высказывание мэра Лондона об отоплении зимой
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание мэра Лондона Садика Хана о том, что предстоящей зимой миллионы жителей страны не смогут себе позволить ни отопление, ни еду.
По словам парламентария, угрожающая Британии зима – не «фатальное явление природы», а «сознательный выбор» ее правящих кругов, которые «отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России». Пушков посоветовал Хану жаловаться не на зиму, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды.
По словам мэра, зимой миллионы людей «не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого». Глава города отметил, что такой ситуации, связанной с дефицитом ресурсов, не должно произойти.
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