Пушков: Нарушение мирового порядка происходит во главе с США

Так он высказался о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников. «Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии», считает сенатор.

Такой характер международных отношений, как напомнил Пушков, породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.

«Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится» — отметил политик.

Ранее Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции Москвы. По его словам, американскому внешнеполитическому ведомству «лучше не отвечать».

