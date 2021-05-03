Пушков: Нарушение мирового порядка происходит во главе с США

«Миропорядок, основанный на правилах» не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти «правила» устанавливают в США, написал в своем Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал заявление Госдепа США

Так он высказался о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников. «Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии», считает сенатор.

Такой характер международных отношений, как напомнил Пушков, породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.

«Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится» — отметил политик.

Ранее Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа на контрсанкции Москвы. По его словам, американскому внешнеполитическому ведомству «лучше не отвечать».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СШААлексей Пушков
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