Пушилин: Взрыв на линии соприкосновения мог быть провокацией

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил он.

Взрыв произошел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву.

Ранее Пушилин заявил об ухудшении ситуации в республике и не исключил возможность вынужденного обращения к РФ за помощью. Он отметил прибытие на территорию Украины польских и американских военных.

