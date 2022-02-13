Пушилин: Взрыв на линии соприкосновения мог быть провокацией
Взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил он.
Взрыв произошел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву.
Ранее Пушилин заявил об ухудшении ситуации в республике и не исключил возможность вынужденного обращения к РФ за помощью. Он отметил прибытие на территорию Украины польских и американских военных.
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