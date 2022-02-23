Псаки заявила о «зеленых человечках» на востоке Украины

Военнослужащие России в Донбассе не могут считаться миротворцами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации США Джен Псаки.

Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс

Она считает, что «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Вместо этого они якобы «помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части».

По словам Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российской военной форме».

Пресс-секретарь также отметила, что США не намерены вводить сразу все возможные антироссийские санкции, поскольку надеются на эффект сдерживания.

Напомним, Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций. Это произошло из-за решения президента РФ Владимира Путина признать суверенность Луганской и Донецкой народных республик.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаСШАБелый Дом
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