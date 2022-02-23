Псаки заявила о «зеленых человечках» на востоке Украины

Она считает, что «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Вместо этого они якобы «помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части».

По словам Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российской военной форме».

Пресс-секретарь также отметила, что США не намерены вводить сразу все возможные антироссийские санкции, поскольку надеются на эффект сдерживания.

Напомним, Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций. Это произошло из-за решения президента РФ Владимира Путина признать суверенность Луганской и Донецкой народных республик.

