Псаки возмутила американцев в свой последний рабочий день
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в своей последний рабочий день на посту пресс-секретаря стала виновницей скандала после неоднозначного ответа на вопрос про дефицит в США молочных смесей для детей.
На брифинге один из журналистов поинтересовался у Псаки, что делать родителям, которые не могут найти молочную смесь для питания ребенка. Пресс-секретарь посоветовала немедленно обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности.
Граждане были недовольны ответом Псаки: американцы посчитали, что американская администрация цинично отмахнулась формальной фразой вместо того, чтобы решать проблему с поставками смесей.
Недовольство выразили и сенаторы, в частности, пост с критикой опубликовали в Twitter республиканец Тед Круз и национальный комитет Республиканской партии. Пользователи оставили несколько сотен гневных комментариев, в которых требуют от Псаки сочувствия и информации о конкретных шагах по решению проблем.
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