Псаки покидает пост пресс-секретаря Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 13 мая уйдет со своей должности, сообщает телеканал «360».
По неподтвержденным данным, она переквалифицируется в журналисты и будет работать на телеканале MSNBC.
Официальных объявлений о новом месте работы пресс-секретаря президента США Джо Байдена пока нет.
Политик проработала в Белом доме 16 месяцев, проведя 222 брифинга.
Псаки пошутила, что после ухода со своей должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.
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