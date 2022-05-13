Псаки покидает пост пресс-секретаря Байдена

По неподтвержденным данным, она переквалифицируется в журналисты и будет работать на телеканале MSNBC.

Официальных объявлений о новом месте работы пресс-секретаря президента США Джо Байдена пока нет.

Политик проработала в Белом доме 16 месяцев, проведя 222 брифинга.

Псаки пошутила, что после ухода со своей должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.

