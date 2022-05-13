Псаки покидает пост пресс-секретаря Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 13 мая уйдет со своей должности, сообщает телеканал «360».

Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

По неподтвержденным данным, она переквалифицируется в журналисты и будет работать на телеканале MSNBC.

Официальных объявлений о новом месте работы пресс-секретаря президента США Джо Байдена пока нет.

Политик проработала в Белом доме 16 месяцев, проведя 222 брифинга.

Псаки пошутила, что после ухода со своей должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:СШАБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры