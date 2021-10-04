Псаки: власти США внимательно следят за ситуацией с Facebook
Власти США мониторят ситуацию со сбоем в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы знаем, мы следим, но у меня нет никаких новых сведений, я бы посоветовала обратиться за этим к компаниям», - цитирует Псаки ТАСС.
Ранее в Facebook также заявили, что в курсе данных о неполадках. В управлении компании заверили, что начали активно работать над их устранением.
Тем временем состояние владельца корпорации, миллиардера Марка Цукерберга упало на 5,4 процента. Цукерберг перешел на шестое место в списке Forbes из-за сбоев в Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Сотрудники Facebook не могут попасть в офисы из-за неработающих пропусков
- На МКАД ограничили движение из-за массовой аварии
- В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID
- Полковник ФСБ объяснил появление подполья террористов в Подмосковье
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru