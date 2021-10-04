Псаки: власти США внимательно следят за ситуацией с Facebook

Власти США мониторят ситуацию со сбоем в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы знаем, мы следим, но у меня нет никаких новых сведений, я бы посоветовала обратиться за этим к компаниям», - цитирует Псаки ТАСС.

Ранее в Facebook также заявили, что в курсе данных о неполадках. В управлении компании заверили, что начали активно работать над их устранением.

Тем временем состояние владельца корпорации, миллиардера Марка Цукерберга упало на 5,4 процента. Цукерберг перешел на шестое место в списке Forbes из-за сбоев в Facebook.