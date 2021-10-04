Цукерберг потерял свое место в списке Forbes из-за сбоев в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за массовых перебоев в работе принадлежащих корпорации соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes Real-Time.
За пять часов состояние Цукерберга уменьшилось на 5,4%. Бизнесмен в настоящий момент владеет 116,1 миллиарда долларов. С пятого места в списке богатейших людей планеты Цукерберг опустился на шестое, уступив разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону.
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру начали сообщать о масштабных сбоях в работе сервисов Instagram, Facebook, Google, Twitter и TikTok.
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