Цукерберг потерял свое место в списке Forbes из-за сбоев в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за массовых перебоев в работе принадлежащих корпорации соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes Real-Time.

За пять часов состояние Цукерберга уменьшилось на 5,4%. Бизнесмен в настоящий момент владеет 116,1 миллиарда долларов. С пятого места в списке богатейших людей планеты Цукерберг опустился на шестое, уступив разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону.

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру начали сообщать о масштабных сбоях в работе сервисов Instagram, Facebook, Google, Twitter и TikTok.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойИнтернетМарк ЦукербергМиллиардерыForbes
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