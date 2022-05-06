Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

«Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала политик.

Она не подтвердила, но и не опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем переходе на телевидение.

Напомним, администрация Соединенных Штатов утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Псаки покинет должность 13 мая.

