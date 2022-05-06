Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила, что после ухода со своей должности выспится, будет читать книги и смотреть сериалы.

Администрация США утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома

«Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала политик.

Она не подтвердила, но и не опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем переходе на телевидение.

Напомним, администрация Соединенных Штатов утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Псаки покинет должность 13 мая.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:СШАБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры