Псаки осудила госпереворот в Мьянме

США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме, они пригрозили принятием мер в отношении тех, кто арестовал президента и устроил государственный переворот.

«США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, использовав старое название страны - Бирма.