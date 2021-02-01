Псаки осудила госпереворот в Мьянме
США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме, они пригрозили принятием мер в отношении тех, кто арестовал президента и устроил государственный переворот.
«США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, использовав старое название страны - Бирма.
Она отметила, что американский президент Джо Байден в курсе произошедшего, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержан президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника, передает RT. Фактически последняя является главой правительства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневки
- Медведев высказался о Навальном
- СМИ: в России подорожает бытовая техника, обувь и мебель
- Названы способы укрепить здоровье при изменениях температуры
- Псаки осудила госпереворот в Мьянме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru