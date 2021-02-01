Псаки осудила госпереворот в Мьянме

США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме, они пригрозили принятием мер в отношении тех, кто арестовал президента и устроил государственный переворот.

«США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, использовав старое название страны - Бирма.

Военные Мьянмы ввели в стране ЧП на год

Она отметила, что американский президент Джо Байден в курсе произошедшего, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержан президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника, передает RT. Фактически последняя является главой правительства.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ГоспереворотМьянма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры