Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября
Прямое авиасообщение возобновится между Москвой и Кишиневом. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Air Moldova.
Рейсы возобновят с 1 октября, пишет РИА ФАН.
«Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — приводит сообщение перевозчика ТАСС.
Небо над Молдавией было закрыто в феврале на фоне конфликта на Украине. В дальнейшем ограничение постепенно сняли, однако прямое авиасообщение с РФ не возобновлялось.
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