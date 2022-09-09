Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября

«Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — приводит сообщение перевозчика ТАСС.

Небо над Молдавией было закрыто в феврале на фоне конфликта на Украине. В дальнейшем ограничение постепенно сняли, однако прямое авиасообщение с РФ не возобновлялось.

