Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — рассказал дипломат.

Рейсы будет выполнять компания Ethiopian Airlines.

Тегену напомнил, что прямое авиасообщение между Москвой и Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии коронавируса, и его возобновление увеличит интерес к Эфиопии со стороны российских туристов.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшельские острова. Планируется, что перелеты на Сейшелы из Москвы станут доступны со 2 октября, пишет РИА ФАН.

