Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией
Эфиопия в августе возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил посол африканской страны Алемайеху Тегену в беседе с РИА Новости.
«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — рассказал дипломат.
Рейсы будет выполнять компания Ethiopian Airlines.
Тегену напомнил, что прямое авиасообщение между Москвой и Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии коронавируса, и его возобновление увеличит интерес к Эфиопии со стороны российских туристов.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшельские острова. Планируется, что перелеты на Сейшелы из Москвы станут доступны со 2 октября, пишет РИА ФАН.
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