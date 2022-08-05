Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

Эфиопия в августе возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил посол африканской страны Алемайеху Тегену в беседе с РИА Новости.

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — рассказал дипломат.

Рейсы будет выполнять компания Ethiopian Airlines.

Тегену напомнил, что прямое авиасообщение между Москвой и Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии коронавируса, и его возобновление увеличит интерес к Эфиопии со стороны российских туристов.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшельские острова. Планируется, что перелеты на Сейшелы из Москвы станут доступны со 2 октября, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЭфиопияРоссияАвиасообщение
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