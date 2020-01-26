Прототип «Волка с Уолл-стрит» судится с авторами фильма

Бывший брокер Джон Белфорт обратился в суд с иском к компании Red Granite Pictures, на средства которой был снят фильм «Волк с Уолл-стрит» по мемуарам Белфорта, информирует Forbes.

Белфорд считает, что соучредитель Red Granite Pictures Риза Азиз солгал ему о происхождении денег, за которые компания приобрела права на биографию героя будущего фильма. Дело в том, что в июле 2019 года продюсера заподозрили в отмывании денег. Следователи считают, что три фильма, включая «Волк с Уолл-стрит», сняты на фактически украденные у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad средства.