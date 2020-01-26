Прототип «Волка с Уолл-стрит» судится с авторами фильма
Бывший брокер Джон Белфорт обратился в суд с иском к компании Red Granite Pictures, на средства которой был снят фильм «Волк с Уолл-стрит» по мемуарам Белфорта, информирует Forbes.
Белфорд считает, что соучредитель Red Granite Pictures Риза Азиз солгал ему о происхождении денег, за которые компания приобрела права на биографию героя будущего фильма. Дело в том, что в июле 2019 года продюсера заподозрили в отмывании денег. Следователи считают, что три фильма, включая «Волк с Уолл-стрит», сняты на фактически украденные у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad средства.
Фильм «Волк с Уолл-стрит» режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышел на экраны в 2013 году. Лента была снята по одноименной книге Джордана Белфорта.
Напомним, он основал компанию Stratton Oakmont 1990 году. За несколько лет оборот от продажи инвесторам дешевых акций превысил миллиард долларов. В 1998 году брокера осудили за мошенничества, связанные с манипуляцией рынком ценных бумаг, отмечает РИА Новости.
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