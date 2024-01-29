Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

Согласно заявлению французских аграриев, они намерены осуществить «полную блокаду» столицы страны и перекрыть семь автомагистралей.

Акция, которая продлится не менее пяти дней, направлена против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизтоплива.

С этой целью протестующие намерены не допустить поставок в Париж любых товаров.

Ранее французские фермеры, недовольные мерами правительства в регулировании аграрного сектора, перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш для грузового транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

