Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
Власти Франции, в ожидании массовой акции протеста фермеров, стянули бронеавтомобили в район коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению французских аграриев, они намерены осуществить «полную блокаду» столицы страны и перекрыть семь автомагистралей.
Акция, которая продлится не менее пяти дней, направлена против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизтоплива.
С этой целью протестующие намерены не допустить поставок в Париж любых товаров.
Ранее французские фермеры, недовольные мерами правительства в регулировании аграрного сектора, перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш для грузового транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона
- Российская компьютерная игра «Смута» выйдет 4 апреля
- Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
- Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
- Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
- Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
- Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
- Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
- Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
- Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru