Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

Власти Франции, в ожидании массовой акции протеста фермеров, стянули бронеавтомобили в район коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.

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Согласно заявлению французских аграриев, они намерены осуществить «полную блокаду» столицы страны и перекрыть семь автомагистралей.

Акция, которая продлится не менее пяти дней, направлена против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизтоплива.

С этой целью протестующие намерены не допустить поставок в Париж любых товаров.

Ранее французские фермеры, недовольные мерами правительства в регулировании аграрного сектора, перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш для грузового транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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