Протестующих в Нидерландах разогнали водометами

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Эйндховене, которые вышли на акцию с требованием отказаться от коронавирусных ограничений и введения комендантского часа с 21:00. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что участники протеста бросали в правоохранителей петарды, били витрины магазинов и грабили супермаркеты. Полиция задержала более 100 человек.

Местные власти сообщили, что активисты подожгли центр тестирования на COVID-19 в деревне Урк. Министр здравоохранения Уго де Йонге осудил действия демонстрантов, назвав их «беспределом».

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Комендантский час в Нидерландах вводят впервые со времен Второй мировой войны. Жителям запрещено выходить из дома с 9 вечера до 4:40 утра, за нарушение требований грозит штраф в размере 95 евро.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыКоронавирусПолицияПротесты
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