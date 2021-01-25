Протестующих в Нидерландах разогнали водометами

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Эйндховене, которые вышли на акцию с требованием отказаться от коронавирусных ограничений и введения комендантского часа с 21:00. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что участники протеста бросали в правоохранителей петарды, били витрины магазинов и грабили супермаркеты. Полиция задержала более 100 человек.

Местные власти сообщили, что активисты подожгли центр тестирования на COVID-19 в деревне Урк. Министр здравоохранения Уго де Йонге осудил действия демонстрантов, назвав их «беспределом».