В Москве на Трубной от «снежков» протестующих ранен полицейский

На Трубной площади в Москве протестующие развязали драку с сотрудниками полиции на несанкционированной акции поддержки арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает собкор НСН Святослав Павлов.

В России проходят жесткие задержания участников несанкционированных акций

Протестующие забросали полицейских снежками. Над толпой взлетают дымовые шашки.

По данным собкора НСН, один из правоохранителей серьезно пострадал.

Начались массовые задержания беспорядков, среди которых также есть пострадавшие.

Со стороны полиции пострадали 39 человек, сообщает РИА Новости. Известно, что их ранения легкие.

Ранее собкор НСН рассказал о столкновениях на Страстном бульваре. Там тоже участники акции протеста устроили потасовку с силовиками. Из-за этого пришлось менять маршруты движения общественного транспорта.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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