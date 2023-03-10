Протестующие в Тбилиси намерены вновь собраться утром 10 марта

Участники протеста в центре Тбилиси призывают сторонников собраться утром 10 марта - в то же время, когда будет идти пленарное заседание парламента, на котором должен быть отозван проект закона об иностранных агентах, сообщает РИА Новости.

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Митингующие должны собраться в полдень. «… Нас должно быть много, так как в это время пройдет заседание парламента», — сообщил один из участников протеста.

Напомним, протестующие потребовали от правительства ухода в отставку.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыГрузияТбилиси
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