Протестующие в Тбилиси намерены вновь собраться утром 10 марта
10 марта 202303:36
Участники протеста в центре Тбилиси призывают сторонников собраться утром 10 марта - в то же время, когда будет идти пленарное заседание парламента, на котором должен быть отозван проект закона об иностранных агентах, сообщает РИА Новости.
Митингующие должны собраться в полдень. «… Нас должно быть много, так как в это время пройдет заседание парламента», — сообщил один из участников протеста.
Напомним, протестующие потребовали от правительства ухода в отставку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru