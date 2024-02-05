Протестующие в Италии фермеры сообщили, что движутся к Риму

Днем ранее в Греции протестующие фермеры заблокировали дороги в северных районах страны. В частности, фермеры перекрыли трассу Солоники - Неа-Муданья. На участок автодороги пригнали более 120 тракторов.

Фермеры требуют от правительства компенсировать потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий. Также они намерены добиться снижения тарифов на электричество и стоимости горючего для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее на акции протеста вышли французские фермеры. Они блокировали дороги вокруг Парижа и ряд важных трасс по всей стране. Первыми среди европейских стран начали волну протестов немецкие фермеры, отмечает «Радиоточка НСН».

