Протестующие в Италии фермеры сообщили, что движутся к Риму

Итальянские фермеры движутся в направлении Рима колонной из 200 тракторов для организации акции протеста, заявил представитель объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри, передает РИА Новости.

Протесты в Италии стартовали на прошлой неделе, забастовки пока не привели к блокировке дорог и общественного транспорта, как это было в других «протестующих» странах.

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Днем ранее в Греции протестующие фермеры заблокировали дороги в северных районах страны. В частности, фермеры перекрыли трассу Солоники - Неа-Муданья. На участок автодороги пригнали более 120 тракторов.

Фермеры требуют от правительства компенсировать потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий. Также они намерены добиться снижения тарифов на электричество и стоимости горючего для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее на акции протеста вышли французские фермеры. Они блокировали дороги вокруг Парижа и ряд важных трасс по всей стране. Первыми среди европейских стран начали волну протестов немецкие фермеры, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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